Евросоюз собирается участвовать в мониторинге соблюдения сторонами мирного соглашения по Украине, в том числе с помощью спутников. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, осведомленного с вопросами гарантий безопасности для Украины.

Издание отмечает, что европейские чиновники обсудят дополнительные аспекты гарантий безопасности для Украины от ЕС во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая. И эти гарантии будут включать в себя спутниковый мониторинг прекращения огня.

«Министры обсудят, каким образом в случае заключения мирного соглашения вклад Евросоюза может укрепить договоренности по безопасности, которые начнут действовать на следующий день после его заключения. А также – участие Евросоюза в мониторинге такого мирного соглашения», – рассказал источник.

По его словам, спутниковый мониторинг будет одним из «дополнительных пунктов для обсуждения», которые были добавлены к уже обговоренным темам.

В апреле глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что на переговорах сторонам удалось согласовать режим, который «будет поддерживаться после завершения боевых действий», также подходит к концу работа по гарантиям безопасности для Украины.

В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают дать Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса. А госсекретарь США Марко Рубио назвал это заявление ложным.

Также в январе Зеленский отметил, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности как для Киева, так и для ЕС.

В США заявили, что Киеву придется согласиться на предлагаемые гарантии безопасности.