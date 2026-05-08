Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине испугались ядерного ответа России в случае атаки 9 мая

Экс-глава СВР Украины Маломуж предостерег Киев от ударов по Москве на 9 мая
Efrem Lukatsky/AP

Украине бить по Москве на 9 мая нецелесообразно, так как это может повлечь для Киева репутационный ущерб и применение тактического ядерного оружия. Об этом украинскому «24 каналу» заявил экс-глава Службы Внешней разведки Николай Маломуж.

«Это может вызвать различные негативные последствия в будущем: от заявлений, что «Украина атакует ветеранов» и обвинений в терроризме – до различных агрессивных действий в ответ. Это может подтолкнуть [президента России Владимира] Путина даже к применению тактического ядерного оружия. Поэтому нам невыгодно обострять здесь ситуацию», — отметил он.

4 мая Минобороны России объявило 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Дня Победы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дроном на параде Победы 9 мая в Москве.

В Минобороны РФ предупредили Украину, что в случае атаки ВСУ на Красную площадь во время празднования Дня Победы ВС России нанесут удар по центру Киева. Также официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что в случае ударов Украины 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений.

7 мая Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на действия России 8 и 9 мая.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!