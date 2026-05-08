На Украине испугались ядерного ответа России в случае атаки 9 мая

Экс-глава СВР Украины Маломуж предостерег Киев от ударов по Москве на 9 мая

Украине бить по Москве на 9 мая нецелесообразно, так как это может повлечь для Киева репутационный ущерб и применение тактического ядерного оружия. Об этом украинскому «24 каналу» заявил экс-глава Службы Внешней разведки Николай Маломуж.

«Это может вызвать различные негативные последствия в будущем: от заявлений, что «Украина атакует ветеранов» и обвинений в терроризме – до различных агрессивных действий в ответ. Это может подтолкнуть [президента России Владимира] Путина даже к применению тактического ядерного оружия. Поэтому нам невыгодно обострять здесь ситуацию», — отметил он.

4 мая Минобороны России объявило 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Дня Победы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дроном на параде Победы 9 мая в Москве.

В Минобороны РФ предупредили Украину, что в случае атаки ВСУ на Красную площадь во время празднования Дня Победы ВС России нанесут удар по центру Киева. Также официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что в случае ударов Украины 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений.

7 мая Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на действия России 8 и 9 мая.

