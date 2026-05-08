В Кремле ответили на вопрос о последствиях ограничений работы южных аэропортов

Песков: ситуацию с южными аэропортами разберут в Минтрансе
Ситуацию с временными ограничениями работы южных аэропортов, в том числе последствия от принятых мер безопасности, оценят в Министерстве транспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о приостановке работы нескольких российских аэропортов.

«В Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно в Минтрансе», — сказал Песков.

Журналисты поинтересовались, обсуждали ли власти вопрос финансовой поддержки авиакомпаний, ведь, по оценкам аналитиков, убытки от ограничений в отрасли могут составить «сотни миллионов» рублей.

До этого 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах приостановили работу из-за попадания дрона в административное здание аэронавигации. В связи с произошедшим Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами провели корректировку расписания. В Росавиации заявили, что полеты приостановлены до 12 мая.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в аэропортах Москвы задержали или отменили более 120 рейсов.

 
