В МИД РФ обратили внимание на призывы Европы повторить опыт Гитлера

В Европе не стесняются выступать с призывами к очередному нападению на Россию, чтобы в дальнейшем повторить опыт Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России, передает РИА Новости.

«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью - нанести ей стратегическое поражение», — сказал министр.

По его словам, демократы в Брюсселе поощряют такие высказывания и реваншистские идеи Германии.

До этого Лавров заявил, что европейские страны пытаются придать нацизму «приемлемый вид». Он подчеркнул, что Россия со своей стороны продолжит работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались «незыблемыми».

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 119 государств, «против» — 51.

Ранее Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах.