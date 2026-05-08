Большинство венгров ожидают улучшения отношений с Украиной

64% венгров ожидают, что будущий премьер страны Петер Мадьяр улучшит отношения с Украиной в течение первого года у власти, при этом 25% убеждены, что это точно случится, а 39% меньше в этом уверены. Об этом сообщают данные опроса Европейского совета по международным отношениям ECFR.

Среди сторонников партии Мадьяра «Тиса» в улучшении отношений с Киевом уверены 74% респондентов (их них 30% считают, что это весьма вероятным, а 44% — скорее вероятным), а среди сторонников партии «Фидес» проигравшего на апрельских выборах премьера Виктора Орбана — 54% (18% считают улучшение отношений весьма вероятным, а 36% — скорее вероятным).

При этом большинство жителей страны (54% при 20% неопределившихся) выступило против того, чтобы правительство Венгрии разблокировало переговоры о членстве Украины в ЕС. Также большая часть граждан не поддержала финансовую и военную поддержку Венгрией Украины и выступила против разрешения на транзит оружия для Украины через Венгрию.

После победы на парламентских выборах 12 апреля Петер Мадьяр заявил, что намерен улучшить отношения с соседними странами, в том числе с Украиной. При этом он говорил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в ЕС. Также Мадьяр обещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

Ранее Украина захотела добиться от Венгрии компенсации за инцидент с инкассаторами.