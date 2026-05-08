Зеленский обратился к украинцам накануне Дня Победы

Зеленский заявил, что украинцы боролись с нацизмом в разных армиях
Украинцы внесли большой вклад в победу над нацизмом, заявил глава государства Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение по случаю Дня Победы.

Политик обратил внимание, что 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом.

«[Это] день, когда вся Европа отмечает завершение самой страшной войны XX века — войны, после которой должен быть только настоящий мир», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что миллионы украинцев боролись с нацизмом «в составе разных армий государств Антигитлеровской коалиции». Как отметил украинский лидер, страна понесла одни из самых больших потерь во Второй мировой войне. При этом о вкладе СССР в разгром гитлеровской Германии политик не упомянул.

4 мая Зеленский допустил возможность атаки украинских дронов на Москву во время парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. После этого министерство обороны РФ предупредило, что военнослужащие страны нанесут ответный удар по центру Киева, если украинские войска попробуют сорвать празднование 9 мая.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленскому плевать на память о борцах с нацистами.

 
