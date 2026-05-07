Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Захарова заявила о наплевательском отношении Зеленского к памяти о героях ВОВ

Захарова: Зеленский дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами
Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Зеленский своими угрозами России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая ясно дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами, в том числе и в своей семье. Об этом на брифинге по текущим вопросам внешней политики заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Среди тех людей, на которых ему наплевать, потому что ему наплевать на историю его народа, среди них были украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, <...>, многие другие представители различных народов бывшего СССР. В этом «Бессмертном полку» значится и его дед, дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной Звезды», – отметила Захарова.

4 мая Зеленский пригрозил, что на параде Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. Незадолго до этого, 29 апреля, президент России Владимир Путин предложил объявить на День Победы перемирие с Украиной. Речь об этом зашла в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Однако в Киеве инициативу не поддержали. В интервью Bloomberg Зеленский заявил об отказе от предложенного российской стороной временного прекращения огня.

Ранее Песков анонсировал важное выступление Путина на День Победы.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!