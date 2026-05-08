В Совфеде прокомментировали сообщение о послании Зеленского Москве

Москва ждет послание от украинского лидера Владимира Зеленского, которое привезет премьер Словакии Роберт Фицо. Так соответствующее заявление словацкого МИД прокомментировал «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.



«Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет», — сказал сенатор.



Государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец завил, что Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского.



Как отметил Хованец во время заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина касательно того, как «тот видит усилия по прекращению войны».



Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Фицо, собирающийся посетить Москву в День Победы, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.







