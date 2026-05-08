Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде прокомментировали сообщение о послании Зеленского Москве

Сенатор Карасин: в Москве ждут послание Зеленского, которое привезет Фицо
Global Look Press

Москва ждет послание от украинского лидера Владимира Зеленского, которое привезет премьер Словакии Роберт Фицо. Так соответствующее заявление словацкого МИД прокомментировал «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
 
«Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет», — сказал сенатор.
 
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец завил, что Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского.
 
Как отметил Хованец во время заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина касательно того, как «тот видит усилия по прекращению войны». 
 
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Фицо, собирающийся посетить Москву в День Победы, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
 
 
 

 

Ранее политолог объяснил отказ Фицо от участия в параде на Красной площади.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!