Названы последствия сокращения военного контингента США в Германии

Планы США по сокращению воинского контингента в Германии укладываются в общую линию Вашингтона. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

«С одной стороны, решение США по сокращению военного контингента — реакция, характерная для стиля управления [президента США Дональда] Трампа. С другой стороны — часть долгосрочной политики США по ограниченному сокращению вовлеченности в европейские дела», — считает эксперт.

Для России, по его словам, такой шаг руководства Соединенных Штатов нельзя назвать однозначным плюсом, поскольку подобные действия способствуют дальнейшему росту военной активности Европейского союза — наращиванию военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025-го на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

