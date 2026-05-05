Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Названы последствия сокращения военного контингента США в Германии

Аналитик Тебин: Трамп снижает вовлеченность США в дела Европы
Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Планы США по сокращению воинского контингента в Германии укладываются в общую линию Вашингтона. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

«С одной стороны, решение США по сокращению военного контингента — реакция, характерная для стиля управления [президента США Дональда] Трампа. С другой стороны — часть долгосрочной политики США по ограниченному сокращению вовлеченности в европейские дела», — считает эксперт.

Для России, по его словам, такой шаг руководства Соединенных Штатов нельзя назвать однозначным плюсом, поскольку подобные действия способствуют дальнейшему росту военной активности Европейского союза — наращиванию военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025-го на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Ранее эксперт связал вывод солдат США из Германии с концом НАТО.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!