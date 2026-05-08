Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ЕС увидели в словах фон дер Ляйен сигнал Зеленскому

Аналитик Кошкович обвинил фон дер Ляйен в поддержке угроз Киева
Valentyn Ogirenko/Reuters

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что слова главы Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной можно расценить как одобрение угроз президента Украины Владимир Зеленский атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Так он отреагировал на заявление фон дер Ляйен о том, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня.

По мнению аналитика, подобные слова могут восприниматься как «карт-бланш» Зеленскому на возможную атаку на парад. Он также выразил мнение, что ситуация может привести к тяжелым последствиям, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого он назвал сдерживающим фактором, «больше не участвует в процессе».

Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь с 6 мая. Однако в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, где, по данным российских властей, не смогли спасти пятерых мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь увидела нарушение Киевом объявленного им же перемирия. По ее словам, заявления Зеленского о мирных инициативах связаны с попыткой перехватить инициативу России и тяжелым положением ВСУ на фронте.

По решению президента России Владимира Путина Минобороны России объявило перемирие с украинской стороной на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для прекращения огня реакция Киева не требуется.

В Минобороны заявили, что учли угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредили: любая попытка сорвать праздничные мероприятия приведет к удару по центру Киева.

Ранее в Кремле призвали ответственно отнестись к предупреждению Минобороны России.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!