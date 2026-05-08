В ЕС увидели в словах фон дер Ляйен сигнал Зеленскому

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети X, что слова главы Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной можно расценить как одобрение угроз президента Украины Владимир Зеленский атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Так он отреагировал на заявление фон дер Ляйен о том, что Россия якобы несерьезно относится к переговорам о прекращении огня.

По мнению аналитика, подобные слова могут восприниматься как «карт-бланш» Зеленскому на возможную атаку на парад. Он также выразил мнение, что ситуация может привести к тяжелым последствиям, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого он назвал сдерживающим фактором, «больше не участвует в процессе».

Зеленский заявлял, что ВСУ прекратят огонь с 6 мая. Однако в ту же ночь украинские беспилотники атаковали Джанкой, где, по данным российских властей, не смогли спасти пятерых мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вновь увидела нарушение Киевом объявленного им же перемирия. По ее словам, заявления Зеленского о мирных инициативах связаны с попыткой перехватить инициативу России и тяжелым положением ВСУ на фронте.

По решению президента России Владимира Путина Минобороны России объявило перемирие с украинской стороной на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для прекращения огня реакция Киева не требуется.

В Минобороны заявили, что учли угрозы Зеленского атаковать Москву беспилотниками во время парада и предупредили: любая попытка сорвать праздничные мероприятия приведет к удару по центру Киева.

Ранее в Кремле призвали ответственно отнестись к предупреждению Минобороны России.