Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Один из самых известных сенаторов может покинуть Совфед

«Ведомости»: Пушков может уйти из Совета Федерации
Илья Питалев/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков может покинуть Совет Федерации. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, Пушков может покинуть Совфед после осенних выборов. Сенатор не подавал документы для участия в праймериз «Единой России».

Собеседник издания добавил, что новым сенатором от Пермского края, который представляет Пушков, может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он принимает участие в праймериз «Единой России».

5 мая Пушков заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоро может покинуть свой пост.

Также 5 мая Пушков сообщил, что Иран может стать новой сверхдержавой Среднего Востока. Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пытаясь «ослабить» Иран, «подорвал» стратегию Вашингтона и Иерусалима по встраиванию Израиля в «арабский мир Ближнего Востока в качестве опорной военной державы».

Ранее Пушков призвал Польшу «насторожиться».

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!