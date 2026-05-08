Один из самых известных сенаторов может покинуть Совфед

Сенатор Алексей Пушков может покинуть Совет Федерации. Об этом пишут «Ведомости».
По информации издания, Пушков может покинуть Совфед после осенних выборов. Сенатор не подавал документы для участия в праймериз «Единой России».
Собеседник издания добавил, что новым сенатором от Пермского края, который представляет Пушков, может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он принимает участие в праймериз «Единой России».
5 мая Пушков заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоро может покинуть свой пост.
Также 5 мая Пушков сообщил, что Иран может стать новой сверхдержавой Среднего Востока. Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пытаясь «ослабить» Иран, «подорвал» стратегию Вашингтона и Иерусалима по встраиванию Израиля в «арабский мир Ближнего Востока в качестве опорной военной державы».
