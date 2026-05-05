Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоро может покинуть свой пост.

«Британский премьер Стармер уверенно роет себе политическую могилу», — отметил Пушков.

По словам сенатора, накануне муниципальных выборов в Британии родная лейбористская партия отстранилась от премьера в регионах из-за токсичности его образа. Он отметил, что лейбористы теперь действуют сами по себе, отдельно от главы правительства. Пушков добавил, что это вряд ли поможет партии на выборах, и предположил, что Стармеру осталось быть в кресле премьера недолго.

До этого Politico со ссылкой на беседы с десятками политиков и чиновников сообщило, что люди из окружения Стармера подвергают сомнению его лидерские качества и критикуют за неспособность руководить страной. Один из собеседников издания назвал премьера «придурком, который не справляется со своими обязанностями». Чиновники описывают его как человека, который не способен управлять командой из-за нежелания влезать в конфликты, а также называют нецелеустремленным и безразличным к людям.

Бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй назвал Стармера военным преступником и обвинил в развязывании войны с Россией. По его мнению, премьер уже уничтожил сталелитейную промышленность в стране, а теперь «грабит пенсионеров», чтобы финансировать Украину.

Ранее СМИ сообщили о ненависти британцев к премьеру Стармеру.