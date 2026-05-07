На Украине рассказали об ударе по приближенным Зеленского

На Украине заявили об ударе по трем приближенным Зеленского из-за пленок Миндича

Киевские власти практически полностью игнорируют появление новой порции «пленок Миндича», которые относятся к коррупционному скандалу на Украине. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По мнению издания, скандал незаметно уже вряд ли пройдет.

«Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на президента [Украины Владимира Зеленского] и его окружение, не прекращают попыток их «минусовать», пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

При этом фокус удара постепенно концентрируется на трех лицах, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир и экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

До этого украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также подчеркнул, что «пленки Миндича» приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга в республике.

Ранее в СВР рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины.