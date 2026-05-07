Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

На Украине рассказали об ударе по приближенным Зеленского

На Украине заявили об ударе по трем приближенным Зеленского из-за пленок Миндича
Valentyn Ogirenko/Reuters

Киевские власти практически полностью игнорируют появление новой порции «пленок Миндича», которые относятся к коррупционному скандалу на Украине. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По мнению издания, скандал незаметно уже вряд ли пройдет.

«Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на президента [Украины Владимира Зеленского] и его окружение, не прекращают попыток их «минусовать», пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в публикации.

При этом фокус удара постепенно концентрируется на трех лицах, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир и экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

До этого украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также подчеркнул, что «пленки Миндича» приоткрывают только верхушку коррупционного айсберга в республике.

Ранее в СВР рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!