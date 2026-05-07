Иран не ответил на предложение США

Иран пока не ответил на переданное пакистанским посредником предложение США. Об этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил агентству IRNA.
По его словам, Иран «рассматривает сообщения» и пока не было направлено американской стороне никакого ответа.
3 мая США передали Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, ответ на предложение Ирана по прекращению войны, которое состоит из 14 пунктов.
В этот же день Иран направил США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.
Ранее в США посчитали преждевременными возможные переговоры с Ирана