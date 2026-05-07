Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Иран не ответил на предложение США

Иран пока не дал своего ответа на предложение США, переданного через посредника
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран пока не ответил на переданное пакистанским посредником предложение США. Об этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил агентству IRNA.

По его словам, Иран «рассматривает сообщения» и пока не было направлено американской стороне никакого ответа.

3 мая США передали Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, ответ на предложение Ирана по прекращению войны, которое состоит из 14 пунктов.

В этот же день Иран направил США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.

Ранее в США посчитали преждевременными возможные переговоры с Ирана

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!