Трамп счел преждевременными возможные переговоры США и Ирана

NYP: Трамп считает, что думать о мирных переговорах между США и Ираном еще рано

Президент США Дональд Трамп заявил, что думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном пока «слишком рано». Об этом пишет газета New York Post..

Согласно материалу издания, Трамп считает мирные переговоры преждевременными, несмотря на сообщения о том, что две страны приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.

3 мая Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти республики выразили готовность вернуться к переговорам, но президент США усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов.

6 мая портал Axios писал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. Как утверждают журналисты Axios, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

В конце апреля президент России Вадимир Путин в ходе разговора с Трампом подтвердил устойчивый курс РФ на «всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса». Он также поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанными с иранской ядерной программой.

