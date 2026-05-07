Депутат Рижской думы прокомментировал инцидент с падением БПЛА в Латвии

Использование украинскими войсками неба Латвии для террористических атак на Россию недопустимо. Об этом заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
«Использовать чужое небо мирного государства в своих террористических целях, для нанесения террористических ударов по территории Российской Федерации, по мирным жителям — это недопустимо», — подчеркнул он.
По словам Росликова, его удивляет реакция властей республики на ситуацию. Депутат сказал, что с их стороны должна была последовать жесткая нота с абсолютным непринятием этой ситуации, ведь инцидент произошел на территории Латвии.
«Неважно — заблудился, сбился с курса, куда-то там не туда улетел, это терроризм чистой воды», — добавил Росликов.
7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.
Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.
По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.
Ранее Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу.