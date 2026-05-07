Депутат Рижской думы прокомментировал инцидент с падением БПЛА в Латвии

Депутат из Риги назвал недопустимым использование ВСУ неба Латвии для атак на РФ
Использование украинскими войсками неба Латвии для террористических атак на Россию недопустимо. Об этом заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Использовать чужое небо мирного государства в своих террористических целях, для нанесения террористических ударов по территории Российской Федерации, по мирным жителям — это недопустимо», — подчеркнул он.

По словам Росликова, его удивляет реакция властей республики на ситуацию. Депутат сказал, что с их стороны должна была последовать жесткая нота с абсолютным непринятием этой ситуации, ведь инцидент произошел на территории Латвии.

«Неважно — заблудился, сбился с курса, куда-то там не туда улетел, это терроризм чистой воды», — добавил Росликов.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики, шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Ранее Латвия обвинила Россию в падении БПЛА на нефтебазу.

 
