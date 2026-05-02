В России допустили появления оружия «на новых физических принципах»

Аналитик Коротченко: в РФ может появиться оружие на новых физических принципах
Владимир Трефилов/РИА Новости

В России могут разрабатывать оружие на новых физических принципах. Об этом ТАСС заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, речь идет о «перспективных проектах военного назначения», которые есть у российского ВПК.

«Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса», — сказал Коротченко.

Эксперт уточнил, что в недавнем выступлении зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал возможное завершение испытаний и старт серийного производства нового оружия. Появление нового вида вооружений станет сдерживающим фактором для потенциальных противников, отметил аналитик.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что у врагов России нет вооружений, которые есть у нее, речь не только о ракетном комплексе «Орешник». Медведев подчеркнул, что сегодня противником Российской Федерации является не только Украина, но и десятки стран Запада, которые принимают прямое участие в украинском конфликте.

Ранее Медведев раскрыл, с чем не может справиться ни одна армия мира.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

