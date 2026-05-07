Президент России Владимир Путин и иностранные гости возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 9 мая. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Наш президент, соответственно, с иностранными представителями и ветеранами возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — сказал представитель Кремля.

7 мая стало известно, что в список глав иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование Дня Победы, входят: президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран.

В Москве 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение в центре города. В отличие от предыдущих лет, парад на Красной площади пройдет без участия военной техники, поэтому перекрытия не затронут Садовое кольцо и другие крупные магистрали. Подробнее о том, где нельзя будет проехать, припарковаться и выйти из метро, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы.