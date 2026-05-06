В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада Победы

В Москве очевидцам удалось снять на видео репетицию воздушной части парада в Москве. Истребители заметили в небе на юге столицы, а также в центре города, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах можно увидеть шесть летящих над столицей самолетов.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании запустить дроны ВСУ в сторону Москвы. До этого он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Завершится парад пролетом авиации — летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее названа европейская страна, которая может попытаться сорвать парад 9 Мая в Москве.