Президент Финляндии оценил перспективу возобновления контактов Европы и России

Президент Стубб призвал к координации в вопросе диалога Европы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «абсолютно ясным», что диалог Европы с Россией возобновится, и призвал к координации в вопросе взаимодействия с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что мы будем продолжать быть соседями с Россией и однажды эти отношения откроются», — сказал президент Финляндии.

По словам Стубба, Европа уже несколько лет обсуждает, в какой момент стоит возобновить контакты. По его мнению, «фундаментальный вопрос» в том, соответствует ли внешняя политика, которую ведут США в отношении Украины и России, интересам Европы, или же они отличаются.

Если интересы Вашингтона и Брюсселя не совпадают, то Европе пора скоординироваться по вопросу того, как общаться с Москвой, констатировал Стубб.

До этого президент Финляндии уже заявлял, что Европе придется восстановить диалог с Россией, приближается момент, когда какому-то европейскому лидеру придется взаимодействовать с Владимиром Путиным.

Ранее Каллас отвергла нормализацию отношений с Россией.