В МИД Словакии раскрыли маршрут полета Фицо в Москву

Marker: Фицо полетит в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщило словацкое издание Marker со ссылкой на источник в МИД республики.

Уточняется, что из-за запрета некоторых стран пропускать самолет Фицо через свое воздушное пространство, премьеру придется лететь по более длинной дуге. В публикации говорится, что у Чехии, Германии, Швеции и Финляндии не было возражений против пролета словацкой делегации в Россию 9 мая.

До этого Литва и Латвия решили помешать визиту Фицо в Россию и заявили, что не пропустят самолет премьер-министра через свое воздушное пространство. По словам Фицо, обе страны уведомили его о запрете. Позже о закрытии неба объявила и Эстония.

По данным РИА Новости, рассматривались разные варианты поездки Фицо в Москву, в том числе на автомобиле. Такой способ позволил бы политику добраться до России через Польшу и Белоруссию. Автомобильное путешествие, в отличии от пролета самолетом, не требует разрешения властей стран. Однако Фицо, по всей видимости, решил лететь.

Ранее сообщалось, что полет премьера Словакии Фицо в Москву 9 мая займет до восьми часов.

 
