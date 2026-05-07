В Москву на празднование Дня Победы прибыл высокопоставленный гость

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Босикову.

Уточняется, что Гаглоев прибыл в столицу России по приглашению российского президента Владимира Путина. Он примет участие в мероприятиях, приуроченных празднованию 81-й годовщины победы советской армии в Великой Отечественной войне.

В рамках своего визита в Москву Гаглоев планирует посетить памятные и официальные мероприятия. До начала торжеств у главы государства также запланирован ряд рабочих встреч.

До этого стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Дня Победы. Отмечается, что политик проинформировал об этом президента России Владимира Путина. Он объяснил, что не сможет принять участие в торжественных мероприятиях, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что на праздновании Дня Победы в Москве точно будет присутствовать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, традиционно парад посетит и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свое участие в праздновании 9 Мая также подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы в Москве.

 
