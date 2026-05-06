Украина, атаковав Джанкой в Крыму, наплевала на объявленное в честь Дня Победы перемирие. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, ВСУ атаковали Крым «за несколько минут» до объявленного президентом Владимиром Зеленским «режима тишины». Теперь же Киев отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию, указал Боуз.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось. Чиновник заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Удары по Крыму были нанесены незадолго до того, как должен был вступить в силу объявленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины».

В МИД России назвали действия Украины актом терроризма. Мария Захарова заявила, что Украина активизировалась перед праздником Дня Победы.

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».