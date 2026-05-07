Медведев не нашел «правовой основы» для существования Германии

Екатерина Штукина/РИА Новости

Нынешняя Германия «не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования», поскольку объединение ФРГ и ГДР шло без «свободного волеизъявления граждан». Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для RT.

Медведев пишет, что во время объединения ни у кого, в том числе высших советских руководителей, не возникло «даже мысли» о соблюдении общепринятых юридических процедур, а также «не проводилось никакого свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума».

В связи с этим зампред Совбеза России пришел к выводу, что «правовая основа немецкой государственности очень зыбкая».

«Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и ее чудовищной вассальной зависимости от США). И нынешние германские ничтожества, стыдливо примеряющие в очередной раз на себя лавры новых «фюреров», должны помнить об этом», — говорится в статье.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, а вместе с резервистами ее численность должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главное для Германии, чтобы она не скатилась «туда же, куда уже несколько раз в истории».

Ранее на Западе оценили слова Медведева о «животном страхе» Европы.

 
