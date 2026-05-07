На Западе оценили слова Медведева о «животном страхе» Европы

Аналитик Меркурис: слова Медведева о Европе говорят об уверенности в победе РФ
Слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что лишь формирование животного страха перед неприемлемым уроном может остановить Европу и обеспечить безопасность РФ, говорят об уверенности Москвы на фоне успехов в зоне СВО. Такое мнение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна», — заявил эксперт.

По его словам, по мере того, как Россия становится все более уверенной вокруг ситуации на Украине, она начинает говорить в «резкой манере». Это видно по последним событиям, произошедшим в зоне СВО, указал Меркурис.

До этого Дмитрий Медведев в статье для RT написал, что России хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Поэтому необходимо ответить безопасностью России через «животный страх Европы». Медведев выразил мнение, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля со стороны России не способны остановить «большую бойню».

