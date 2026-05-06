Только формирование животного страха перед неприемлемым уроном может остановить европейские страны и обеспечить безопасность России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.

«Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только безопасностью России через животный страх Европы», — считает политик.

Медведев выразил мнение, что ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля со стороны России не способны остановить «большую бойню».

До этого Медведев оценил риски ядерного апокалипсиса в мире как реально возможные. Зампред Совбеза РФ отметил, что тот, кто не отдает себе в этом отчет, — «фантазер или дурачок». При этом Медведев подчеркнул, что ему «очень не хотелось бы» апокалиптического развития событий.

Политик такэе заявлял, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения.

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.