Борьбу Европейского союза с энергетическим кризисом можно сравнить с каратистом, который отправил самого себя в нокаут. Об этом в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прикрепил к своему посту видеоролик, на котором спортсмен в кимоно разбивает кирпич о свою голову, после чего падает.

«Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом», — написал руководитель РФПИ.

26 апреля Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По его словам, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия считает неверным решением призывы отказаться от запретов на газ из России в условиях энергокризиса Евросоюза.

Дмитриев предрек скорые мольбы премьера Польши о поставках энергоресурсов РФ.