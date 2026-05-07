Экс-командир НАТО заявил, что Россия и Китай «в восторге» от отношений США с Европой

Бывший верховный главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Россия и Китай «в восторге» от раскола внутри Североатлантического альянса между США и Европой. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, НАТО создавалось для защиты от противника, и он «тот же самый» в лице России. Лучше бы, если бы Европа выступала с США единым фронтом, демонстрируя России, Китаю и Ирану единство внутри военного блока, считает он.

«Китай смотрит на это и, вероятно, доволен как никогда. Они видят разделенный Запад. Владимир Путин на протяжении всего своего пребывания у власти в России пытался отдалить Соединенные Штаты от НАТО. Он, по-видимому, в восторге от того, что видит. Мы даем Путину самый большой подарок, который он когда-либо получал как лидер, и нам нужно понять, как это исправить. Враги Запада не должны видеть, как Запад ссорится между собой», – сказал Бридлав.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

