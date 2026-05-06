Экс-глава военного комитета НАТО призвал не дать Украине «исчезнуть»

Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «демократическая часть мира» не должна позволить «суверенному государству» под названием Украина исчезнуть. Его слова приводит украинский «24 канал».

«И мы, демократическая часть мира, должны продолжать поддерживать Украину по многим причинам. Прежде всего, мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства... Кроме того, это важно для безопасности Европы и демократического мира в целом. Поэтому это призыв ко всем странам, которые поддерживают Украину», — заявил Бауэр.

Он «поразился» тем, какую поддержку получил Киев за время конфликта с Москвой. Без нее продолжать борьбу было бы невозможно, заметил военный. Он призвал отклонить обсуждения о необходимости продолжения помощи, поскольку она «в интересах Запада». Речь идет не о благотворительности, а об инвестициях в безопасность, заявил Бауэр.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

Ранее на Западе заметили пять причин неготовности НАТО к войне с Россией.