Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Спикер иранского парламента пошутил о провале операции «Доверяй мне, бро»

Спикер парламента Ирана Галибаф: операция «Доверяй мне, бро» провалилась
Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция «Доверяй мне, бро» (Trust Me Bro) потерпела провал. Об этом на своей странице в социальной сети X написал председатель парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы Мохаммед Багер Галибаф.

Политик добавил, что сейчас происходит возврат к рутине с операцией Fauxios.

По мнению портала Iran International, в слове Fauxios, вероятно, обыгрывается название издания Axios в сочетании со словом faux («фальшивый», «ложный»). Тем самым делается намек на то, что предоставляемая Соединенными Штатами информация не соответствует действительности.

6 мая представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Эбрахим Резаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором ранее сообщил портал Axios, скорее выражает позицию американской стороны, а не реальное положение дел.

До этого портал Axios сообщил, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По информации СМИ, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

Ранее в Иране заявили о неприемлемых условиях в предложении США о завершении войны.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!