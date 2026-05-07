Спикер иранского парламента пошутил о провале операции «Доверяй мне, бро»

Операция «Доверяй мне, бро» (Trust Me Bro) потерпела провал. Об этом на своей странице в социальной сети X написал председатель парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы Мохаммед Багер Галибаф.

Политик добавил, что сейчас происходит возврат к рутине с операцией Fauxios.

По мнению портала Iran International, в слове Fauxios, вероятно, обыгрывается название издания Axios в сочетании со словом faux («фальшивый», «ложный»). Тем самым делается намек на то, что предоставляемая Соединенными Штатами информация не соответствует действительности.

6 мая представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Эбрахим Резаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором ранее сообщил портал Axios, скорее выражает позицию американской стороны, а не реальное положение дел.

До этого портал Axios сообщил, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По информации СМИ, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

Ранее в Иране заявили о неприемлемых условиях в предложении США о завершении войны.