В Иране заявили о неприемлемых условиях в предложении США о завершении войны

Предложение США по урегулированию конфликта с Ираном содержит неприемлемые для Тегерана условия. Об этом сообщает в Telegram-канале агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его словам, несмотря на заявления американских СМИ о приближении Ирана и США к заключению соглашения о прекращении войны, Исламская Республика еще не дала официального ответа на последний текст Вашингтона, который содержит некоторые неприемлемые пункты.

«Сегодняшняя пропаганда американских СМИ направлена в основном на оправдание отступления Трампа от его недавнего враждебного шага; шаг Трампа был ошибочным с самого начала и не должен был быть предпринят», — подчеркнул источник.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостанавливает операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

Ранее цены на бензин в США достигли рекорда с 2022 года из-за войны в Иране.