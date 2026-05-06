В Иране отреагировали на информацию о близости Тегерана и Вашингтона к меморандуму

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором ранее сообщил портал Axios, скорее выражает позицию американской стороны, а не реальное положение дел. Об этом в социальной сети X заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Эбрахим Резаи.

«Текст Axios — это скорее список желаний американцев, чем реальность. Они не получат ничего из того по итогам проигрываемой ими войны, чего они не получили на переговорах», — написал политик.

По его словам, иранская сторона жестко ответит, если Вашингтон не пойдет на уступки, или если Соединенные Штаты и его союзники решатся на эскалацию ситуации.

6 мая портал Axios написал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По информации СМИ, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.