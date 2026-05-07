Председатель парламента Армении Симонян отказался смягчить свое высказывание о Белоруссии

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не жалеет о своих словах о несамостоятельности Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Симоняна, он не понимает, о чем должен сожалеть. Спикер подчеркнул, что Армения не будет губернией, не будет в политической зависимости, будет поднимать уровень своего суверенитета, и пример Белоруссии для нее неприемлем. Симонян также подверг критике белорусское руководство, дав ему совет думать «о процессе выращивания большого количества картофеля».

Председатель парламента, обращаясь к журналистам, сказал, что тема с Белоруссией раздута СМИ.

5 мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске и выразил ему решительный протест из-за слов спикера парламента Армении.

До этого Симонян обвинил Россию в том, что она якобы пытается провести политическую операцию по смене власти в Белоруссии. По его словам, эта страна «управляется» из РФ. Также политик сравнил Белоруссию с губернией из-за ее отношений с Россией.

Ранее Пашинян назвал отношения с Белоруссией «неактивными».

 
