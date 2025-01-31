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Пашинян назвал отношения с Белоруссией «неактивными»

Пашинян: отношения между Арменией и Белоруссией сейчас неактивны
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Tigran Mehrabyan/PAN Photo via Reuters

Отношения между Арменией и Белоруссией сейчас неактивны. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Ну, вы знаете, наши отношения сейчас неактивны», — сказал он.

В то же время Пашинян не стал прогнозировать возможность разрыва дипломатических отношений с Минском.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Европейским союзом. По мнению белорусского лидера, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.

В конце декабря премьер-министр Армении и президент Белоруссии вступили в словесную пикировку во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области. Поводом стало участие делегации Армении в следующем саммите ЕАЭС в Минске. Пашинян заявил, что будет участвовать дистанционно, на что Лукашенко ответил, что может «организовать доставку делегации, если нужно».

Ранее Пашинян отказался посещать Белоруссию из-за Лукашенко.

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