В Белоруссии ответили армянскому депутату, сравнившему страну с губернией

Министерство иностранных дел Белоруссии ответило спикеру парламента Армении Алену Симоняну, сравнившему республику с губернией из-за ее отношений с Россией. Заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Заявление спикера парламента Армении — не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. <...> Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти», — отметили в МИД.

Там подчеркнули, что Белоруссия — это суверенное государство. Оно имеет право самостоятельно определять формат своих отношений с Россией.

Как подчеркнули в министерстве, попытки Армении втянуть Белоруссию во внутриполитические дрязги представляют собой ни что иное как грубое нарушение дипломатической этики.

С 4 по 5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. В том числе на мероприятие прибыла бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По словам политика, ее задача на этом саммите — «держать Белоруссию в центре внимания».

