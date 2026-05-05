Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Белоруссии ответили армянскому депутату, сравнившему страну с губернией

МИД Белоруссии назвал нарушением этики сравнение республики с губернией
Асатур Есаянц/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии ответило спикеру парламента Армении Алену Симоняну, сравнившему республику с губернией из-за ее отношений с Россией. Заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Заявление спикера парламента Армении — не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. <...> Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти», — отметили в МИД.

Там подчеркнули, что Белоруссия — это суверенное государство. Оно имеет право самостоятельно определять формат своих отношений с Россией.

Как подчеркнули в министерстве, попытки Армении втянуть Белоруссию во внутриполитические дрязги представляют собой ни что иное как грубое нарушение дипломатической этики.

С 4 по 5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. В том числе на мероприятие прибыла бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. По словам политика, ее задача на этом саммите — «держать Белоруссию в центре внимания».

Ранее Лукашенко рассказал о братских отношениях с Путиным.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!