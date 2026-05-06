На Украине отменили ограничения на выезд за границу для части чиновниц

Украинский кабмин отменил запрет на выезд за границу во время военного положения для некоторых категорий чиновниц. Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения. Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — сообщила она.

При этом Свириденко подчеркнула, что изменения не коснутся высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей. А именно за границу не смогут выехать члены украинского кабмина, руководство министерств и центральных органов исполнительной власти, офиса украинского президента, аппарата Верховной рады, СНБО, СБУ и Нацбанка. Ограничения продолжат действовать и для напдепов, для судей верховного и конституционного судов, для прокуроров офиса Генпрокурора, а также для руководителей государственных предприятий и органов, «юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины».

«Для них правила остаются неизменными, чтобы обеспечить непрерывную работу государства», — подчеркнула Свириденко.

В конце апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что с 2022 года пограничники задержали 67 тысяч военнообязанных украинцев при попытке нелегального пересечения границы. Также он отметил, что в последнее время выросло число украинцев, которые пытаются пересечь границу по Днестру.

В апреле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает вариант с отменой разрешения на выезд из страны молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, которых начали выпускать в августе 2025 года.

