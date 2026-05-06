Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану

В МИД КНР призвали к всеобъемлющему прекращению огня на Ближнем Востоке
Vahid Salemi/AP

Китай призывает к всеобъемлющему прекращению огня на Ближнем Востоке и созданию условий для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, пишет ТАСС.

«Лишь путем скорейшего достижения всеобъемлющего прекращения боевых действий могут быть созданы условия для деэскалации напряженности», — сказал дипломат.

Он также заявил о необходимости соблюдать суверенитет и территориальную целостность государств в регионе и учитывать их озабоченность в области безопасности.

3 мая Иран передал США план по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Президент США, ознакомившись с мирным планом Ирана, отверг его, назвав «неприемлемым». 6 мая американский лидер заявил, что думать о прямых мирных переговорах между США и Ираном пока «слишком рано». При этом он отметил, что две страны приближаются к потенциальному соглашению о завершении конфликта.

Ранее Трамп пригрозил Ирану усиленными бомбардировками.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!