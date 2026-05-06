Трамп пригрозил Ирану усиленными бомбардировками

Иран в случае отсутствия договоренностей с США ожидают более масштабные и интенсивные бомбардировки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше», — написал Трамп.

По его словам, если Тегеран пойдет на сделку, то Ормузский пролив будет открыт для всех, включая Иран.

6 мая Трамп сообщил, что Вашингтон приостанавливает операцию по сопровождению судов в проливе. По его словам, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность заключения сделки с Тегераном.

После этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что стороны конфликта близки к соглашению. По его данным, Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам меморандума.

Ранее госсекретарь США высказался об иранской программе обогащения урана.