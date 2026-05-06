В Москву в преддверии Дня Победы прибыл первый иностранный гость

РИА Новости: король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию в преддверии 9 Мая
Самолет короля Малайзии султана Ибрагима приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Король прилетел в Россию в преддверии празднования 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что его лично пригласил российский президент Владимир Путин.

В предыдущий раз султан Ибрагим был в РФ в конце января. Тогда он посетил страну с частным визитом и побывал в Эрмитаже. Экскурсию ему провели Владимир Путин и гендиректор музея Михаил Пиотровский.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов раскрыть список иностранных гостей, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Но он пообещал, что про них расскажут заранее. В то же время помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что парад точно посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кроме того, традиционно парад в Москве посетит и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свое участие в праздновании 9 Мая также подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Ранее Песков анонсировал важное выступление Путина на 9 Мая.

 
