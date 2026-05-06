Политолог объянил, чего ждать от Киева 9 мая

Политолог Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, чего можно ждать от Киева 9 мая. Эксперт подчеркнул, что есть много вариантов, которые противник может «разыграть», и он «направит на это все усилия».

«Думаю, что попытки атаковать либо парад в Москве, либо значимые объекты в регионах, находящиеся, скажем так, в видимости. Те объекты, попытка поражения которых будет заметна на фоне праздников обывателем», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что Киев будет пытаться атаковать Россию беспилотниками.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы.