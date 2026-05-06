В Госдуме осудили атаки ВСУ на фоне «режима тишины» Зеленского

Удар украинских войск по фотокорреспонденту ТАСС Александру Полегенько в Запорожской области и атака на Джанкой в Крыму демонстрируют ничтожность и лживость обещаний Киева. Об этом агентству заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).

«Атака дронами ВСУ на фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько в Запорожской области, как и гибель в результате массовой атаки пяти жителей крымского Джанкоя во время объявленного президентом Украины режима тишины, — очередной горький и показательный сигнал ничтожности и лживости обещаний режима Зеленского», — подчеркнула парламентарий.

Депутат подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, который «с легкостью разбрасывается обещаниями и так же легко эти обещания нарушает», не заслуживает доверия. При этом Чемерис отметила: если слова и обещания лидера страны ничего не стоят, то у этого государства нет будущего.

Александр Полегенько попал под удар украинского дрона в Запорожской области. Автомобиль с российским журналистом был атакован в городе Васильевка. В момент удара Полегенько снимал на фото обстановку в населенном пункте. Он рассказал, что дрон ВСУ атаковал его автомобиль, как только он припарковался.

Сам журналист не пострадал, машина также не получила значительных повреждений.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей. В результате удара БПЛА по Джанкою пять мирных жителей погибли.

Ранее в МИД России уличили Зеленского в попытке устроить «политический КВН».