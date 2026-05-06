Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В МИД России заявили об ответственности Запада за удары ВСУ по мирным жителям

Мирошник: Запад несет ответственность за удары ВСУ по мирным жителям
Виталий Белоусов/РИА Новости

Страны Запада несут ответственность за удары украинских войск по мирным жителям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью информационной службе «Вести».

«Они всячески разрешают Украине использовать вооружение, <...> свои военные возможности против гражданского населения и <...> террористические методы на уровне государства. Поэтому здесь вина и марионеточного режима Киева, и, безусловно, спонсоров, которые считают, что, когда очень хочется, то и на нормы международного права можно просто наплевать», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что ВСУ пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя и ведут себя как террористы, в частности, атакуют объекты, которые нельзя отнести к военным целям.

По словам посла, сам факт того, что Украина наносит такие удары и это не получает никакого осуждения либо правовой оценки на международных площадках, — «заслуга» западных спонсоров.

Также дипломат добавил, что киевские партнеры зачастую сами не знают о целях атак и об их последствиях.

Ночью и ранним утром 5 мая ВСУ ударили по Чебоксарам. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной». В республике ввели режим ЧС.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что в настоящее время в больницах республики остаются 11 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. Всего в результате налета пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее депутат Госдумы рассказал, что означает атака ВСУ на Крым.

 
Теперь вы знаете
Бимбо-стоицизм призывает женщин искать тотемное животное и растить «внутреннюю бабищу». В чем суть философии из TikTok
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!