В МИД России заявили об ответственности Запада за удары ВСУ по мирным жителям

Страны Запада несут ответственность за удары украинских войск по мирным жителям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью информационной службе «Вести».

«Они всячески разрешают Украине использовать вооружение, <...> свои военные возможности против гражданского населения и <...> террористические методы на уровне государства. Поэтому здесь вина и марионеточного режима Киева, и, безусловно, спонсоров, которые считают, что, когда очень хочется, то и на нормы международного права можно просто наплевать», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что ВСУ пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя и ведут себя как террористы, в частности, атакуют объекты, которые нельзя отнести к военным целям.

По словам посла, сам факт того, что Украина наносит такие удары и это не получает никакого осуждения либо правовой оценки на международных площадках, — «заслуга» западных спонсоров.

Также дипломат добавил, что киевские партнеры зачастую сами не знают о целях атак и об их последствиях.

Ночью и ранним утром 5 мая ВСУ ударили по Чебоксарам. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной». В республике ввели режим ЧС.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что в настоящее время в больницах республики остаются 11 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. Всего в результате налета пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

