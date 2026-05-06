Депутат ГД рассказал, что означает атака ВСУ на Крым

Депутат Шеремет: Украина атакой на Крым демонстрирует нежелание идти на диалог

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил ТАСС, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Джанкой говорит о нежелании Киева идти на диалог.

«Это очередное кровавое преступление киевского режима в отношении ... крымчан и гражданской инфраструктуры незадолго до перемирия [ко Дню Победы] свидетельствует о мстительной, гнусной античеловечной террористической сущности и говорит о нежелании [Украины] вести с нами любой мирный диалог», — поделился Шеремет.

6 мая прокурор Крыма Олег Камшилов взял под личный контроль ситуацию в Джанкое после атаки ВСУ.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников.

Он отметил, что на месте работают профильные службы. Глава республики заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Аксенов обратился к населению с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава Крыма подчеркнул, что органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родным пострадавших.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников по России.