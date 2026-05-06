Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары увеличилось

Минздрав: число пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары выросло до 37
По состоянию на 10:00 мск в республиканских больницах остаются 11 человек, получивших ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары. Всего в результате налета пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе минздрава Чувашии.

В министерстве уточнили, что три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением медиков в амбулаторных условиях.

ВСУ атаковали Чебоксары ночью и ранним утром 5 мая. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной».

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные ударили по Чебоксарам ракетой «Фламинго» в рамках «дальнобойных санкций». По его словам, ракета якобы преодолела расстояние в более чем 1,5 тыс. км.

Ранее в СК рассказали об атаке ВСУ на Чебоксары с использованием крылатых ракет.

 
