Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Путин и Первышов общались в двустороннем формате в июле 2025 года. Тогда Первышов исполнял обязанности главы региона. В ходе встречи обсуждались помощь ветеранам специальной военной операции (СВО), сельское хозяйство и перспективы развития области. А в апреле 2026 года Путин по видеосвязи открыл в Тамбове новое приемное отделение Городской клинической больницы имени архиепископа Луки.

Первышов был избран губернатором Тамбовской области в сентябре 2025 года. Он является выпускником программы «Время героев» и первым героем СВО, возглавившим регион.

29 апреля Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Руководитель региона выразил благодарность главе осударства за то, что президент нашел время встретиться.

Ранее Путин провел встречу с бойцами добровольческой бригады «Невский».