Путин встретился с Кадыровым

Путин провел встречу с Кадыровым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рабочая встреча прошла в Кремле.

Кадыров выразил благодарность главе российского государства за то, что президент нашел время встретиться, и рассказал об обстановке в Чечне.

«Благодаря вашему личному вниманию и поддержке, социально-экономическое развитие региона сохраняет устойчивую динамику, демонстрирует высокие результаты. Успешно реализуются государственные программы и национальные проекты, выполняются все социальные обязательства», — сказал он.

Также глава Чечни рассказал, что в данный момент в регионе идет подготовка к выборам главы республики, депутатов Государственной думы и парламента республики.

Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что жители Чечни вновь поддержат Рамзана Кадырова на выборах главы республики в этом году.

Ранее Путин и Кадыров обсудили последствия аномальных паводков в Чечне.