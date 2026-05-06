Подоляк пригрозил пролетом дронов над Москвой в День Победы

Советник ОП Подоляк: Киев хочет устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

Украина намерена устроить пролет дронов ВСУ над Москвой в День Победы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала.

Он утверждает, что у Киева нет планов наносить удары по параду на Красной площади, но БПЛА могут пролететь над мероприятием перед атакой на другие цели.

«Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу или уничтожать что-нибудь еще», — заявил Подоляк.

До этого Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Аналогичное мнение высказал и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, попытки сорвать День Победы в Москве неминуемо приведут к ответному удару России.

Ранее в Совфеде пригрозили Украине на случай срыва перемирия 9 Мая.