Арестович предупредил Украину о последствиях попыток сорвать День Победы в Москве

Арестович заявил о неминуемом ударе по Украине при попытке сорвать 9 Мая в Москве

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что попытки сорвать День Победы в Москве неминуемо приведут к ответному удару России. Так он прокомментировал объявление перемирия 8-9 мая со стороны МО РФ.

«До сих пор все перемирия заканчивались тем, что они не соблюдались. <…> То, что ответный удар будет за удар Москве или по параду в Москве — это неминуемо. Они честно предупредили и пытаются остановить глупую попытку эскалации со стороны Украины», — сказал Арестович.

На уточняющий вопрос о том, будет ли это «Орешник», он заверил, что «чем-нибудь ударят, понятное дело».

Минобороны РФ сообщило, что 8 – 9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей.

Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.