Армения поддержала позицию Евросоюза по Украине

Европейский союз (ЕС) и Армения выразили обеспокоенность конфликтом на Украине и выступили за достижение «всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира» на основе Устава ООН. Об этом говорится в декларации по итогам саммита Армения – ЕС в Ереване.

«Что касается Украины, обе стороны выразили обеспокоенность по поводу продолжающейся войны, которая продолжает наносить огромные человеческие страдания и имеет глобальные последствия», — говорится в тексте.

Кроме того, стороны заявили, что поддерживают «все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права».

4–5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где планируют обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите участвуют представители около 50 стран. Владимир Зеленский также принял участие в мероприятиях, проходящих в столице Армении.

Ранее в Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского.