Эксперт предугадал реакцию Запада на ответ РФ Киеву за возможные провокации 9 мая

Военэксперт Баранец: после 9 мая Запад может усилить подготовку к конфликту с РФ

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv спрогнозировал реакцию Запада на возможный ответ России в случае провокаций Киева на День Победы. По его мнению, в данном случае все предсказуемо.

«Запад безусловно при любом развитии ситуации займет украинскую сторону. Будет вопить о российском варварстве. О том, что Россия стала покушаться на исторические, культурные, архитектурные ценности. Потому что там огромное количество строений находится под охраной ЮНЕСКО», — сказал Баранец.

При этом он напомнил, что и в Москве есть объекты под охраной ЮНЕСКО, но Запад, по его словам, это не волнует. Согласно прогнозам эксперта, после возможного ответного удара кураторы Киева объявят о еще более активной подготовке к конфликту с Россией.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «непременно» попытается сорвать День Победы в Москве.